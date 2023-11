Aspi, 'nei nove mesi utile a 807 milioni di euro'

Autostrade per l'Italia chiude i nove mesi con un utile di pertinenza del gruppo pari a 807 milioni di euro. Si tratta, spiega la nota al termine del cda, di un decremento di 120 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi del 2022 mentre su base omogenea è sostanzialmente in linea con il periodo di confronto. Salgono i ricavi a 3.309 milioni di euro con un aumento di 157 milioni di euro. Fra questi i ricavi da pedaggio sono pari a 2.945 milioni di euro, in aumento di 110 milioni di euro vista la crescita del traffico sulla rete pari a 4,0% (+3,3% considerando anche l'effetto derivante dal diverso mix di traffico), e all'incremento tariffario pari all'1,59% rispetto al 2022.



