Tod's, i ricavi dei primi 9 mesi a 828 milioni (+14,3%)

Nei primi nove mesi del 2023, il fatturato consolidato del Gruppo Tod's è salito a 828,4 milioni di euro, con una crescita del 14,3% rispetto allo stesso periodo del 20221. Sono i numeri approvati dal consiglio di amministrazione del gruppo che precisa come l'impatto delle valute sia stato negativo per circa 16 milioni di euro. A cambi costanti, utilizzando cioè gli stessi cambi medi dei primi nove mesi del 2022, comprensivi degli effetti delle coperture, i ricavi sarebbero pari a 844,3 milioni di euro, in crescita del 16,5% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Tutti i marchi hanno messo a segno una crescita a doppia cifra: Tod's a 408,4 milioni (+12,0%), Roger Vivier a 214,2 milioni 219,8 (+19,1%), Hogan a 162,5 milioni (+11,8%), Fay a 41,2 milioni (+22,2%).

Il presidente e amministratore delegato del gruppo Diego Della Valle, ha detto di essere "soddisfatto dei risultati di vendita del nostro Gruppo; tutti i nostri marchi hanno registrato una crescita a doppia cifra delle vendite, grazie alla combinazione tra la solida domanda locale e gli acquisti dei turisti" Della Valle ha precisato inoltre che il gruppo continua "a seguire una precisa strategia di sviluppo per ogni marchio". Il numero uno di Tods ha quindi aggiunto che "nonostante l'incertezza e la volatilità del contesto macro-economico a livello internazionale, sono fiducioso sui risultati dell'esercizio in corso, sia a livello di ricavi, che come redditività, anche grazie alla costante attenzione al controllo dei costi e al miglioramento dell'efficienza operativa. Il Gruppo continua a tenere in grande considerazione le problematiche legate alla sostenibilità ed alla solidarietà sociale - ha concluso - con un'attenzione particolare per i giovani, cercando anche di incentivarli a scegliere "mestieri" rappresentativi del migliore artigianato italiano di qualità".



