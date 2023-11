Tim, nel terzo trimestre ebitda +6,5% e ricavi +3,7%

Tim chiude il terzo trimestre con ricavi in crescita del 3,7% a 4,1 miliardi, ebitda di gruppo in crescita del 6,5% a 1,7 miliardi. Per il secondo trimestre consecutivo, crescono anche ricavi ed ebitda domestico rispettivamente a 3 miliardi (+2,2%) e a 1,1 miliardi (+3,6%).

I risultati, sottolinea una nota, "sono pienamente in linea con i target 2023" ed "è stato raggiunto il 77% del target di contenimento dei costi domestici per l'intero 2023".

L'indebitamento finanziario netto after lease di Tim al 30 settembre si attesta a 21,2 miliardi di euro (+0,4 miliardi rispetto a giugno) e l'indebitamento finanziario netto è pari a 26,3 miliardi di euro, in aumento di 0,2 miliardi di euro rispetto al 30 giugno, si legge in una nota.

Il margine di liquidità era di 8,9 miliardi e "copre le scadenze del debito fino a tutto il 2025". Da inizio anno Tim ha raccolto 4,1 miliardi e per la restante parte del 2023 non prevede ulteriori attività di rifinanziamento L'Equity free cash flow after lease nel terzo trimestre 2023 è negativo per 0,3 miliardi di euro (-0,1 miliardi di euro l'equity free cash flow).

"Considerando gli anticipi del Pnrr, da cui sono attesi 700 milioni di euro di incasso entro la fine del 2023, l'equity free cash flow after lease per l'intero esercizio è atteso invariato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA