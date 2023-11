Terna, ricavi +12,8% e utile netto +9,3% nei 9 mesi

Conti in miglioramento nei primi nove mesi del 2023 per Terna che ha realizzato ricavi a 2.247,1 milioni di euro (+12,8% rispetto allo stesso periodo del 2022), Ebitda a 1.556,2 milioni (+10,2%), utile netto di Gruppo a 641,7 milioni (+9,3%). Lo rende noto la società che gestisce la rete elettrica italiana dopo il cda che ha approvato i conti al 30 settembre.

Record per gli investimenti a 1.433,6 milioni (+38,8%). In aumento l'indebitamento finanziario netto a 9.486,2 milioni dagli 8.576,3 milioni di euro al 31 dicembre 2022.

Aumenta l'acconto sul dividendo 2023 pari a 11,46 centesimi di euro per azione, +8% rispetto all'acconto 2022, in linea con l'attuale Dividend Policy del Gruppo.



