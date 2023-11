Pnrr: Fitto, 'siamo nei tempi previsti, bisogna fare bene'

"Lavorare velocemente si, ma non in fretta sia perché siamo nei tempi previsti, sia perché bisogna fare anche bene". Così il Ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione, il Sud e il Pnrr Raffaele Fitto sui rilievi resi noti oggi dalla Corte dei Conti sul Pnrr. "La necessità di accelerare la fase di revisione del PNRR è stato ed è un obiettivo prioritario di questo Governo che infatti ha formalizzato la proposta di modifica con quasi un mese di anticipo rispetto alla scadenza del 31 agosto 2023" afferma Fitto.



