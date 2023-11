Landini-Bombardieri, 8 ore di sciopero con 5 giornate di mobilitazione

Sabato 25 novembre alle ore 10,00 la Cisl scenderà in piazza Santi Apostoli, a Roma, per dar vita a una manifestazione nazionale dal titolo "Partecipare per crescere: migliorare la Manovra, costruire un nuovo Patto sociale". E' quanto annuncia un comunicato della Segreteria Nazionale della Confederazione, "che ha esercitato oggi il mandato ricevuto dal Comitato Esecutivo del sindacato di via Po.

"Sarà una giornata di mobilitazione in cui intendiamo incalzare Governo e Parlamento sui miglioramenti da apportare alla Legge di Bilancio, ma anche indicare la via di una strategia di sviluppo pienamente partecipata dalle parti social".

"Ci sono tre grandi temi - lavoro, fisco e previdenza - su cui la manovra non dà risposte alle nostre richieste e alle nostre proposte unitarie. Di fronte a questo quadro, Cgil e Uil hanno ritenuto opportuno proclamare 8 ore di sciopero", con 5 giornate di mobilitazione e manifestazioni su base territoriale e regionale, a partire dal 17 novembre. "Un percorso coerente con quello che abbiamo chiesto". Così il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, in conferenza stampa con il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in vista degli scioperi che partono dalla prossima settimana.

"E' uno sciopero per cambiare la legge di Bilancio e le politiche economiche e sociali del governo. Oggi è il momento di reagire, di mettere in campo le nostre proposte e indicare una prospettiva per il Paese". Lo dice il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in conferenza stampa con il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. "La nostra non è una protesta che finisce con la legge di Bilancio, ci sono temi che rimangono: il rinnovo dei contratti, la riforma fiscale, il mercato del lavoro e la precarietà, le pensioni. Se non ci ascoltano adesso, non è a che dicembre andiamo in ferie", avverte Landini.



