L'utile dei 9 mesi di Credit Agricole a 6,5 miliardi

Nei primi nove mesi del 2023, l'utile netto del gruppo Credit Agricole ammonta a 6.534 milioni di euro, rispetto ai 5.752 milioni di euro dei primi nove mesi del 2022, con un aumento del 13,6%. L'utile del terzo trimestre è di 2.384 milioni di euro, in aumento del 21% rispetto al pari periodo del 2022.

L'utile netto sottostante del gruppo nei 9 mesi ammonta a 6.009 milioni di euro, in crescita del 9,2% rispetto ai primi nove mesi del 2022.

I ricavi sottostanti sono stati pari a 26.965 milioni di euro, in aumento del 6,1% rispetto ai primi nove mesi del 2022.

Questo aumento è dovuto a ricavi molto elevati in tutte le linee di business. I ricavi nel trimestre crescono del 12,5% a 9,2 miliardi, quelli della capogruppo del 19,2% a 6,3 miliardi.

Si tratta di "risultati ancora una volta molto buoni che si inseriscono organicamente nel modello del gruppo", evidenzia l'amministratore delegato, Philippe Brassac.



