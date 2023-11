L'utile Credit Agricole in Italia nei 9 mesi a 1,1 miliardi

Il Gruppo Credit Agricole in Italia ha registrato nei primi nove mesi del 2023 un risultato netto aggregato di 1.118 milioni di euro (+27% anno su anno), di cui 895 milioni di pertinenza del Gruppo Credit Agricole.

L'attività commerciale continua a essere dinamica, con un totale dei finanziamenti all'economia pari a 97 miliardi di euro e una raccolta totale pari a 323 miliardi di euro. Il Credit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con circa 16.300 collaboratori e circa 5,9 milioni di clienti.

Una forte spinta arriva dall'attività bancaria che nel periodo segna utile netto consolidato pari a 622 milioni di euro (+61% anno su anno. Si consolida la crescita della redditività con proventi in deciso aumento (+22,9% anno su anno) sostenuti dalla significativa evoluzione del margine di interesse (+47,4% anno su anno), con cost/income che si attesta al 50,2%.

