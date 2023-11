L'inflazione tedesca è confermata in calo al 3,8% in ottobre, come anticipato alla fine del mese scorso, contro il precedente 4,5% su base annua. Confermato anche il rialzo zero rispetto al mese precedente, così come l'indice armonizzato in crescita del 3% su base annua e in calo dello 0,2% su base mensile.



