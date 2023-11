"Se si raggiunge un accordo sulle nuove regole fiscali ci sarà un assestamento tra la fase attuale e la fase successiva, se non si raggiunge un accordo sulle nuove regole tornano in vigore quelle precedenti".

Lo ha detto il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni arrivando alla riunione dell'Eurogruppo. Sulla trattativa per riformare il Patto di stabilità, ha avvertito, "il tempo non è illimitato".



