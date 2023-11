Fincantieri, riprende l'assunzione di operai diretti produzione

Nell'ambito dell'accordo di rinnovo del contratto aziendale del 27 ottobre 2022 Fincantieri si è assunta l'impegno, su richiesta di Fim Fiom Uilm, di ripristinare il turn over in tutti i siti, relativamente ai lavoratori operai. Negli ultimi quattro anni, infatti, si era registrata una dinamica per la quale le assunzioni erano state finalizzate soprattutto a profili professionali impiegatizi: 1.467 impiegati/156 operai. Lo scrivono in una nota congiunta Fim, Fiom, Uilm in riferimento a una intesa siglata.

Fincantieri ha presentato un primo progetto pilota per l'inserimento di 90 figure operaie specializzate a partire da inizio 2024: addetti ai controlli dimensionali, addetti alla conduzione di impianti navali, gruisti/ imbragatori, operatori navali. "L'attivazione di questo progetto pilota costituisce un nuovo passaggio importante della nostra strategia di selezione e formazione di personale specializzato con la prospettiva di determinare positive ricadute occupazionali per i giovani dei territori dove siamo presenti, potendo contare su una previsione di assunzioni per la quasi totalità dei partecipanti ai corsi", è il commento di Fincantieri.

La formazione sarà teorico-pratica al Consorzio Elis di Roma e Enfap FVG di Monfalcone (Gorizia). Al termine, i candidati che supereranno l'esame (comunque con un vincolo di assunzione del 90% dei partecipanti) saranno assunti direttamente da Fincantieri utilizzando prioritariamente il contratto di apprendistato professionalizzante di 30 mesi o, in subordine, per chi non avesse i requisiti anagrafici e/o dimostrasse di essere già in possesso delle competenze tecniche necessarie a svolgere la mansione, il contratto a tempo indeterminato, spiegano i sindacati. Per questo primo progetto i neo assunti saranno inseriti nei cantieri di Monfalcone, Marghera, Sestri, Ancona, Palermo per un periodo di formazione On The Job. A seguire, verranno definiti altri progetti analoghi.



