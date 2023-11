Borsa: Europa in ordine sparso, effetto conti, Milano -0,1%

Si muovono in ordine sparso i principali listini europei con i future Usa contrastati nel giorno in cui interviene il presidente della Fed Jerome Powell.

Milano cede lo 0,13%, Francoforte lo 0,15%, Parigi è in parità, Londra guadagna lo 0,07% e Madrid lo 0,16%. Si allenta la tensione sui titoli di stato, con il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 188,9 punti e il rendimento annuo italiano in calo di 2,4 punti al 4,51% e quello tedesco di 3,1 punti al 2,62%. Sale invece il dollaro a 0,93 euro, 0,81 sterline e 28,52 rubli. Poco mosso il greggio (Wti -0,04 a 77,33 dollari al barile) all'indomani dell'inatteso aumento delle scorte Usa. Debole il gas naturale (-0,88% a 45,65 euro al MWh ad Amsterdam), con le scorte dell'Ue sopra al 99% a 1.135,67 TWh, in lieve rialzo l'oro (+0,08% a 1.967,77 dollari l'oncia), quasi invariato invece l'acciaio (+0,03% a 3.800 dollari la tonnellata).

Effetto conti trimestrali su Mps (+0,19%), che gira in rialzo dopo un avvio debole, Banco Bpm (-0,84%), Enel (-0,29%), Bayer (-0,19%), Adidas (-1,58%), Credit Agricole (+0,81%) e Commerzbank (+4,71%). In arrivo le trimestrali di Bper (-2,62%) e Mediolanum (-0,55%), mentre cedono i petroliferi Eni (-0,45%) e Shell (-0,68%), invariata invece Bp e positiva TotalEnergies (+0,1%). In luce Technoprobe (+4,96%) in Piazza Affari, dopo l'acquisizione di un ramo d'azienda di Teradyne, che a sua volta ha rilevato una quota dell'azienda di Cernusco Lombardone (Lecco).



