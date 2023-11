Anima, ad ottobre raccolta negativa per 438 milioni

La raccolta netta di risparmio gestito del gruppo Anma ad ottobre è stata negativa per 438 milioni di euro. Le masse gestite complessivamente dal gruppo si attestano a circa 182 miliardi di euro.

"La raccolta mensile complessiva ex Ramo I risulta negativa a causa delle scadenze di fondi target date, molti dei quali hanno una componente investita in nostri fondi, mentre i nuovi fondi target date in collocamento hanno come sottostanti titoli obbligazionari, in linea con le esigenze dei clienti", sottolinea l'ad Alessandro Melzi d'Eril.

"La straordinaria concentrazione di queste scadenze nel mese di ottobre rappresenta un'anomalia statistica, pari a molte volte superiore alla media mensile attesa da qui a fine 2025. Per contro, la stessa domanda di prodotti obbligazionari guida la raccolta positiva nelle gestioni individuali", aggiunge il ceo.





