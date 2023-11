Acri stanzia 1 milione per l'emergenza alluvione in Toscana

Il Comitato esecutivo di Acri (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio) ha deliberato un contributo straordinario di un milione di euro, in favore dei territori della Toscana investiti dall'alluvione in questi giorni. Lo si legge in una nota secondo cui "le risorse stanziate provengono dal fondo nazionale iniziative comuni, costituito e alimentato dalle Fondazioni di origine bancaria in seno ad Acri per rispondere alle emergenze".

Acri affiderà alla consulta delle Fondazioni di origine bancaria della Toscana il compito di coordinare l'impiego delle risorse, predisponendo un apposito piano di intervento, per offrire una prima risposta alle esigenze dei territori colpiti. "Questo contributo di sistema si aggiunge a quelli straordinari che le singole Fondazioni stanno attivando" conclude il comunicato.





