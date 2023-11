Rifiuti, Gava: 'A grandi passi verso la tracciabilità'

"Con la firma del secondo decreto direttoriale, aggiungiamo oggi un ulteriore tassello all'attuazione del Rentri, il registro elettronico nazionale che opererà una svolta epocale nel sistema di tracciabilità dei rifiuti". Lo annuncia il viceministro all'Ambiente e Sicurezza Energetica Vannia Gava.

Il nuovo regolamento, spiega la nota, "fornisce le istruzioni operative per l'accesso e l'iscrizione al Rentri e i requisiti informatici per l'interoperabilità tra questo e i sistemi gestionali degli operatori. Sono in fase di consultazione, invece, le 'Istruzioni', che saranno oggetto del terzo decreto direttoriale attuativo. "Trasparenza, tracciabilità, digitalizzazione. La sostenibilità passa anche per queste tre direttrici" dichiara il viceministro.



