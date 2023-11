Mcc, utile terzo trimestre a 19,2 milioni di euro

Il gruppo Mediocredito Centrale chiude il terzo trimestre con un utile consolidato di periodo pari a 19,2 milioni, di cui 17,9 milioni di competenza del gruppo. Lo si legge in una nota secondo cui il risultato ha beneficiato dell'utile di periodo della capogruppo Mcc, pari a euro 4,3 milioni (euro 16 milioni al 30 settembre 2022, anche dovuto a significativi effetti straordinari), il ritorno all'utile di BdM Banca (già Banca Popolare di Bari), pari a 350mila euro contro il rosso di 30,5 milioni al 30 settembre 2022) e l'utile della Cassa di Risparmio di Orvieto pari a 5,8 milioni. A questi si aggiungono effetti di consolidamento positivi per complessivi 8,7 milioni (40,7 milioni al 30 settembre 2022, dovuto a valori particolarmente elevati sui derivati), legati al differente trattamento contabile degli strumenti derivati di BdM e dei reversal delle scritture effettuate in sede di Purchase Price Allocation ("PPA") in coerenza con l'evoluzione del portafoglio creditizio di BdM e Cari Orvieto.

Anche Mediocredito Centrale, come anticipato dall'ad Minotti nei giorni scorsi, non pagherà la tassa sulle banche. Il cda che ha approvato i conti ha deciso di proporre all'Assemblea degli azionisti che approverà il bilancio al 31 dicembre 2023, la destinazione di un importo pari a due volte e mezzo l'imposta sugli extraprofitti ad una riserva non distribuibile a tal fine individuata, in luogo del versamento dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse. Analoga decisione è stata presa dalle controllate Bdm (ex Popolare di Bari) e Cr Orvieto.



