Mbda, mega accordo per lo scudo di difesa aerea polacco

Mbda "ha finalizzato un accordo con Polska Grupa Zbrojna (Pgz) per supportarla nella realizzazione del programma di difesa aerea Narew per le Forze Armate polacche. "Garantirà alla Polonia un sistema di difesa aerea mobile altamente avanzato, in grado di affrontare le minacce moderne e future fino a distanze superiori ai 40 km, utilizzando il Camm-Er, un missile sviluppato in cooperazione tra Regno Unito e Italia".

Lo scorso settembre - spiega una nota l'Agenzia di Procurement polacca ha affidato i contratti esecutivi per il Narew al consorzio Narew-PGZ. L'accordo di oggi consente a PGZ di implementare questi contratti esecutivi, valutati oltre 4 miliardi di Sterline, attraverso un trasferimento di tecnologie e competenze da parte di Mbda a Pgz "che non ha precedenti".

Questo permetterà al consorzio Pgz-Narew di realizzare più di 1000 missili Camm-Er per la difesa aerea e oltre 100 lanciatori per il programma Narew in Polonia".

"La dimensione e l'ambizione del progetto Narew sono davvero imponenti - commenta Eric Béranger, ceo di Mbda - costruire uno scudo di difesa aerea polacco utilizzando i nostri missili della famiglia Camm e i lanciatori iLaunchers che proteggeranno i cieli della Polonia. Il trasferimento di tecnologia legato a Narew trasformerà le capacità sovrane polacche nei sistemi d'arma complessi, e siamo profondamente orgogliosi della fiducia accordataci dalla Polonia ed entusiasti per il futuro della nostra partnership con gli undici componenti del consorzio Pgz-Narew".



