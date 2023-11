Istat, valore aggiunto imprese nel 2021 cresce del 21,6%

Nel 2021 le imprese industriali e dei servizi erano quasi 4,4 milioni (+2,5% rispetto al 2020) generando un valore aggiunto di 898 miliardi in crescita, rispetto all'anno precedente, del 21,6%. Lo rileva l'Istat spiegando che la crescita è stata del 37,4% nelle Costruzioni, del 20,5% nell'Industria in senso stretto e del 20,3% nei Servizi), recuperando la marcata flessione (-10,5%) del 2020.

L'aumento - spiega - è significativo anche rispetto al 2019 (+8,8%). Incrementi a due cifre si registrano sul 2020 per il margine operativo lordo-Mol (+33,9%), il fatturato (+22,4%) e il costo del lavoro (11,8%). Rispetto al 2019: il Mol cresce del 16,5% il il fatturato de l'8,5% e il costo del lavoro del 2,4%.





