Green economy in Italia: male le rinnovabili,bene il riciclo

La green economy arranca in Italia.

Le emissioni di gas serra sono aumentate del 2% dal 2019 al 2022. L'anno scorso l'energia rinnovabile è scesa dal 21% del fabbisogno nel 2021 al 19%. Buono il tasso di riciclo dei rifiuti, al 72%, sopra la media europea del 58%. Il tasso di utilizzo di materia proveniente dai rifiuti è diminuito al 18,4%. L'Italia è al 19esimo posto nella Ue per le aree protette di terra. Aumentano le auto circolanti: poche le elettriche, per l'86% sono ancora benzina e diesel, sopra le medie dei paesi europei. A dirlo è il rapporto presentato in apertura degli Stati Generali della Green Economy 2023 a Rimini.



