Economia, etica e legalità, Intesa Sanpaolo promuove confronto

La ricerca di un approccio integrato ed efficace tra l'etica, la legalità e l'economia: è il tema del convegno promosso da Intesa Sanpaolo per mercoledì 8 novembre a Napoli, nella sede delle Gallerie d'Italia in via Toledo. Dopo l'introduzione del presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, e di Anna Maria Tarantola, presidente della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, è previsto un panel su "L'etica efficace: un'esperienza positiva sul territorio calabrese", con gli interventi di Nicola Gratteri, neo procuratore capo di Napoli e per anni procuratore di Catanzaro, e Vincenzo Linarello, presidente del gruppo cooperativo Goel.

A seguire, i rappresentanti di quattro cooperative sociali (Rita Caprio, Chiara Ciccarelli, Simmaco Perillo e Angelica Viola) rifletteranno su "Come ricostruire il senso di comunità attraverso la legalità". Infine il confronto su "Come lavorare in modo integrato ed efficace a favore di chi sceglie di operare nella legalità", con Andrea Lecce, responsabile direzione Impact Intesa Sanpaolo, Salvatore Cuoci, coordinatore del comitato don Peppe Diana, e don Tonino Palmese, presidente fondazione Polis.

Modera i lavori la giornalista Maria Latella.



