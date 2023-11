Confcommercio: 'Se non cresce il Sud non cresce il Paese'

"Se non cresce il Mezzogiorno non cresce il Paese. Per colmare questa crisi della disuguaglianza è determinante il combinato disposto delle riforme e degli investimenti del Pnrr". Lo ha detto Carlo Sangalli, presidente nazionale di Confcommercio, nel suo discorso a un evento dell'associazione di imprese a Napoli sullo sviluppo del turismo.

Sangalli sottolinea la diseguaglianza partendo dalla crisi demografica "che tocca soprattutto il Meridione: un esempio per tutti, la perdita di 1,6 milioni di giovani in 10 anni. La crisi demografica richiama la seconda crisi, quella della disuguaglianza crescente, che ha come sintomo un'economia che non redistribuisce ricchezza ma la accumula, con la nascita di nuove fratture, come quelle generazionali, e l'ampliarsi di fratture storiche, come quella, appunto, tra Nord e Sud del Paese".

"E' determinante - spiega il presidente nazionale - una strategia di sostegno dell'accessibilità: in termini di potenziamento delle infrastrutture e dei servizi di trasporto. Ma anche sostenere l'imprenditorialità, perché fare impresa resta infatti da sempre il miglior antidoto alla disuguaglianza. I nostri, in particolare, sono i settori del terziario di mercato, a partire dal turismo, che più di altri vengono scelti per mettersi in proprio dalle donne, dai giovani, e anche dagli immigrati. La crisi della diseguaglianza si collega in qualche modo anche alla crisi educativa, perché formazione e competenze permettono di fare scelte e non di subirle, a partire da quella di mettersi in proprio. Il sistema di formazione professionale del mondo Confcommercio, nazionale, territoriale e di categoria, è uno dei più diffusi nel Paese. E quindi abbiamo una responsabilità aggiuntiva".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA