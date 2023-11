Borsa: Milano debole (-0,6%), scivolone di Cnh dopo i conti

Appare debole Piazza Affari dopo il traguardo di metà seduta, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,61% a 28.417 punti. Si assesta sotto i 190 punti segnati in apertura il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, che scende a 189,3 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 6,1 punti al 4,57% e quello tedesco di 5,5 punti al 2,68%.

Scivola Cnh nel giorno dell'annuncio del riacquisto di titoli fino a 1 miliardo di euro, dell'addio a Piazza Affari da inizio 2024, dei conti dei 9 mesi, con il taglio delle stime sui ricavi. Effetto conti su Fineco (-4,75%), mentre il calo del greggio (Wti -1,8% a 79,37 dollari al barile) frena Eni (-1,7%) e Saipem (-1,53%). Segno meno anche per Stellantis (-1,12%), Moncler (-1,1) ed Mps (-0,91%), alla vigilia dei conti che presenta a borsa chiusa Banco Bpm (-0,71%). Caute Tim (-0,32%), Intesa (-0,18%) ed Enel (-0,03%), quest'ultima in attesa dei conti trimestrali.

Rimbalzano Recordati (+2,09%) e Nexi (+1,98%), deboli nella vigilia. Bene anche Poste (+1,52%), Campari (+1,26%) e Snam ((+0,71%), a due giorni dai conti. Acquisti su Unicredit (+0,64%), Leonardo (+0,6%) e Diasorin (+0,58%).



