Borsa: Europa in ordine sparso con i listini Usa, Milano -0,74%

Si muovono in ordine sparso le principali borse europee con gli indici Usa contrastati (Dow Jones -0,12%, Nasdaq +0,17%), Milano (-0,74%) è la peggiore, preceduta da Parigi (-0,44%), Madrid (-0,24%) e Francoforte (-0,02%), mentre Londra (+0,04%) si mantiene sopra la parità. In forte calo il greggio in vista delle anticipazioni dell'Api (American Petroleum Institute) sulle scorte settimanali Usa.

Risale a 190 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 6 punti al 4,57% e quello tedesco di 6,2 punti al 2,67%. Si rafforza il dollaro a 0,93 euro e a 0,81 sterline, ma resta debole a 0,92 rubli.

Sui listini pesano le trimestrali con relative stime di fine anno di Cnh (-10,39%), che si prepara a lasciare Piazza Affari, Fineco (-3,38%), Hanno diffuso i conti anche la catena inglese Watches of Switzerland (+13%), l'assicurativo Direct Line (+9,01%) e Associarted British Foods (+7,64%). Effetto conti anche sulla svedese Securitas (-11,46%) e sulla danese Demant (-8,21%).

Sotto pressione i petroliferi Eni (-2,2%) TotalEnergies (-1,92%), Bp (-1,9%) e Shell (-1,58%), contrastati invece i produttori di semiconduttori Be (+1,59%), Asm (+1,46%) ed Ams-Osram (-5,47%). A due velocità anche i bancari NatWest (+2,74%), Unicredit (+0,58%), Standard Chartered (-1,61%), SocGen (-1,48%), Bnp (-1,18%), Bper (-0,81%) ed Mps (-0,76%).

Più caute Popolare Sondrio (-0,47%) dopo i conti, Banco Bpm (-0,27%) e Intesa (-0,21%),



Riproduzione riservata © Copyright ANSA