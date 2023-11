Bankitalia: Il Pil delle regioni frena ma non cresce divario col Sud

L'economia delle regioni rallenta ma non c'è una crescita del divario con il Sud, che anzi risente meno dell'impatto della frenata dell'industria. Questa l'indicazione che arriva dal rapporto L'economia delle regioni italiane' elaborato dalla Banca d'Italia.

Il Mezzogiorno, che durante la pandemia aveva beneficiato del maggior peso della presenza pubblica, quindi non recupera e non aggrava il tradizionale distacco con il Nord. Il rapporto segnala poi come "nonostante il diffuso calo del tasso di disoccupazione, permangono ampi margini di forza lavoro inutilizzata, specialmente nelle regioni meridionali"

Il Pnrr destina, su 111 miliardi che hanno una chiara destinazione territoriale, il 42 per cento al Sud che però deve anche utilizzare a pieno le risorse ordinarie e i fondi strutturali, sottolinea Bankitalia, secondo cui dopo anni di mancanza di risorse a causa delle diverse crisi ora vi sono ingenti fondi che sono "una grande occasione per il paese e per il Sud".

Dal rapporto emerge come al 30 giugno non siano stati ancora spesi 23 miliardi dei fondi di coesione nazionali e comunitari che dovranno essere impiegati entro fine anno. Tuttavia, è possibile che in questi mesi quella somma si sia ridotta e che la modifica del regolamento possa consentire di spostarli su altri fondi.

