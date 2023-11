Ue propone 3 mesi di proroga agli aiuti per il caro energia

La Commissione propone una proroga di 3 mesi delle disposizioni che permettono agli Stati membri di continuare a concedere aiuti di entità limitata e aiuti per compensare i prezzi elevati dell'energia, fino al 31 marzo 2024.

La Commissione ha quindi inviato agli Stati membri la bozza della misura che permetterà di uscire con maggiore gradualità dal Quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato messo in campo per il balzo dei prezzi dell'energia dopo l'aggressione della Russia all'Ucraina. Con la misura, spiega l'esecutivo Ue, gli Stati potranno continuare a fornire sostegno alle imprese per coprire parte dei costi energetici.



