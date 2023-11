Ancora giù l'indice Pmi servizi in Italia, ad ottobre a 47,7

L'indice Hcob Pmi dell'attività terziaria in Italia è scivolato ancora più in basso posizionandosi ad ottobre su 47,7, rispetto a 49,9 di settembre. Si registra così il terzo mese consecutivo di contrazione dell'attività terziaria. Ciò inoltre indica un peggioramento del declino, con l'attività totale in calo al tasso più rapido in 12 mesi.

Le aziende monitorate hanno collegato la riduzione dell'attività al calo del flusso di nuovi ordini e all'incertezza scaturita dalle tensioni geopolitiche.

L'Indice Hcob Pmi della produzione composita dell'Eurozona, una media ponderata della produzione manifatturiera e dell'attività terziaria, si è posizionato ad ottobre, e per il quinto mese consecutivo, su un valore inferiore alla soglia critica di 50.0, che separa l'espansione dalla contrazione.

Con il 46.5, l'indice è peraltro diminuito da 47.2 di settembre, segnalando una contrazione forte e accelerata della produzione, la più rapida in quasi tre anni.



