Moody's valuta di migliorare i rating di Tim dopo sì a Kkr

Moody's ha messo oggi sotto osservazione per un miglioramento il rating B1 long term corporate family e il rating B1-PD probability of default di Telecom Italia. La decisione segue il sì del cda all'offerta vincolante di Kkr per la rete. Prima di allora l'outlook era negativo.

"Abbiamo messo i rating di Telecom Italia in revisione per un upgrade perché, se la cessione di NetCo sarà completata come previsto, l'attesa riduzione di 14 miliardi di euro del debito netto porterà a un significativo miglioramento del profilo finanziario della società, che più che compenserà il deterioramento del suo profilo di business", ha spiegato l'analista di Moody's preannunciando un possibile rialzo dei rating di Tim di uno o due gradini.



