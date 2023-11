Labriola, Consumer, Enterprise, Brasile, motore per valore

Tim lavora su due fronti, "mentre portiamo avanti questa operazione (la cessione della rete fissa, ndr), stiamo anche affinando i nostri piani per lo sviluppo delle attività di Tim Consumer, Tim Enterprise e Tim Brasil". Lo sottolinea l'ad Pietro Labriola scrivendo ai colleghi per spiegare il suo punto di vista sull'operazione approvata ieri dal cda. "La ricchezza di talenti e di opportunità in tutti e tre i business ci porta a dire che non sono solo sostenibili, ma che rappresentano davvero la base per una nuova generazione di servizi, oltre a essere il motore per la creazione di valore, soprattutto per il nostro gruppo" aggiunge.



