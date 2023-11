Giorgetti: 'Vivendi ha i suoi diritti ma il progetto è quello'

"Vivendi ha i suoi diritti e li eserciterà". Così il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti risponde, il giorno dopo il via libera del cda di Tim alla vendita della rete a Kkr, a una domanda sul timore che l'opposizione del socio francese possa fermare l'operazione.

Il titolo intanto è in altalena a Piazza Affati: in avvio non ga prezzo, poi sale del 4% poi scivola fino a -3,2% 2,51 centesimi, in coda al resto del listino principale. Tiene invece Vivendi (+0,44% a 8,7 euro a Parigi), che ha annunciato di opporsi "con qualsiasi strumento legale" all'accordo che verrà siglato in settimana.

Secondo gli analisti di Bloomberg sul titolo pesano "l'incertezza" e "una più elevata componente di 'earn-out' (la maggiorazione di prezzo riconosciuta al raggiungimento di determinati obiettivi, ndr) e l'assenza della vendita della divisione sottomarina (Sparkle)".

"Il Mef ha partecipato all'offerta, abbiamo fatto un'offerta e il consiglio di amministrazione l'ha accettata - mette un punto Giorgetti - adesso ovviamente gli azionisti hanno i loro diritti, li faranno valere nelle sedi opportune: però il progetto è quello", dice a margine dell'evento Anci Lombardia a Varese.

