Fs, oltre 7mila bambini dal Papa con 18 treni straordinari

Oltre 7.000 bambini provenienti da 84 Paesi incontrano oggi Papa Francesco a Roma, nell'aula Paolo VI in Vaticano, in occasione dell'evento "I bambini incontrano il Papa". Vettore principale dell'iniziativa è il Gruppo Fs che attraverso Trenitalia e Busitalia ha messo a disposizione 18 treni straordinari e 20 autobus dedicati.

I bambini sono partiti in treno da Campania, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli, Piemonte, Liguria, Val d'Aosta, Calabria, Piemonte e Lombardia; con i bus di Busitalia, invece, hanno raggiunto il Vaticano da Abruzzo, Molise, Umbria, Basilicata, Puglia e Marche.

Per l'occasione Trenitalia ha personalizzato un treno regionale "Rock" a sei casse con una pellicolatura dedicata all'evento. Durante l'incontro con il Papa è prevista l'esibizione sul palco del Piccolo coro dell'Antoniano, insieme al cantante Mr.Rain e all'artista spagnolo Beret. Una delegazione di bambini di diverse nazionalità, inoltre, rivolgerà alcune domande al Santo Padre sui temi più cari ai giovanissimi: ambiente, pace, fratellanza universale e diseguaglianze sociali.

L'incontro è organizzato in sinergia con il dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede, la Comunità di Sant'Egidio, la Cooperativa Auxilium, Trenitalia e Busitalia, società del Gruppo Fs, gli uffici scolastici regionali e con il sostegno del mondo francescano, della Fondazione PerugiAssisi e della Federazione italiana gioco calcio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA