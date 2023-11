Ex Ilva: Palazzo Chigi convoca sindacati per giovedì 9 novembre

Palazzo Chigi ha convocato per giovedì 9 novembre alle ore 10 i sindacati metalmeccanici per discutere della vertenza ex Ilva. Lo comunicano fonti sindacali.

L'ultimo incontro tra le parti risale al 20 ottobre scorso quando ci fu una manifestazione a Roma contestualmente allo sciopero in tutti i siti del gruppo. In quella sede i capi di gabinetto dei ministeri interessati promisero un nuovo confronto entro il 7 novembre.

La convocazione è arrivata per giovedì, con un paio di giorni di ritardo rispetto alle attese. Salterà dunque l'autoconvocazione di Fim, Fiom e Uilm che era stata annunciata per domani sotto la sede di Palazzo Chigi in mancanza di notizie ufficiali dalla presidenza del Consiglio. I sindacati continuano a sollecitare il passaggio in maggioranza dello Stato e chiedono chiarezza sui contenuti del memorandum of understanding sottoscritto da ArcelorMittal l'11 settembre scorso.



