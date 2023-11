Confindustria, il territorio in rete per la cultura d'impresa

"Eventi su tutto il territorio per celebrare i valori e il patrimonio dell'industria italiana": così, la ventiduesima Settimana della Cultura d'Impresa punta a valorizzare la rete territoriale degli industriali a partire dall'appuntamento inaugurale, oggi, in via dell'Astronomia in collegamento con dieci associazioni. E' l'iniziativa di Confindustria e Museimpresa "che celebra i valori ed il patrimonio imprenditoriale italiano". Con questa settimana "lunga", con eventi per più di sette giorni, si punta anche a evidenziare le "eccellenze del territorio", come sottolinea Katia Da Ros vicepresidente di Confindustria per ambiente, sostenibilità e cultura: questa edizione "sarà dedicata ai temi della sostenibilità: impresa consapevole, l'uomo al centro. Le due parole chiave sono 'uomo' e 'consapevolezza'. Io dico che l'imprenditore è l'eroe moderno", dice Da Ros: lo è stato nella storia del Paese, lo è anche ora di fronte alla sfide delle transizioni green e digitale "grazie alle imprese, motore centrale per questo passaggio, con modelli nuovi rispetto al passato".

Alberto Marenghi chiude l'appuntamento inaugurale ripercorrendo il 'viaggio' che ha fatto negli ultimi anni - come vicepresidente di Confindustria per l'organizzazione, lo sviluppo e il marketing - nelle imprese di tutt'Italia, "l'orgoglio di poter raccontare la storia vera del fare impresa" in Italia. "Spesso - dice - dobbiamo combattere contro pregiudizi, una cultura anti-industriale: mi avete dato la possibilità di vedere aziende straordinarie, le più diverse. Ho incontrato imprenditori e i loro collaboratori, ho letto nei loro occhi la voglia e l'orgoglio di fare impresa in questo Paese, e nel legame con i territori".



