Carlo Luzzatto sarà il nuovo amministratore delegato di Rina

Carlo Luzzatto è stato indicato come futuro amministratore delegato e direttore generale di Rina, multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica.

La nomina verrà formalizzata entro la fine del 2023, in concomitanza della finalizzazione dell'ingresso di Fondo Italiano d'Investimento nella compagine societaria di Rina con una quota di minoranza fino al 33%. Questo avviene in piena coerenza con il percorso di crescita condiviso con Fondo Italiano d'Investimento, in linea con l'ambizione del gruppo che prevede di accedere al mercato azionario nel medio termine (3/5 anni). Ugo Salerno rimane parte attiva della vita aziendale e resta in carica nel ruolo di presidente esecutivo.

L'avvicendamento rappresenta un naturale passaggio nel percorso di crescita globale del gruppo.

"Siamo lieti di accogliere Carlo Luzzatto, che sarà nominato amministratore delegato di Rina nel corso della formazione del prossimo consiglio di amministrazione. Siamo certi che Luzzatto, in qualità di amministratore delegato, e Salerno, nel ruolo di presidente esecutivo, daranno ulteriore impulso al già brillante percorso di crescita di Rina", afferma Paolo d'Amico presidente del Registro Italiano Navale.

"Carlo Luzzatto possiede tutte le competenze e le esperienze necessarie alla prossima fase di crescita di Rina. Siamo quindi particolarmente felici di aver raccolto, con Ugo Salerno e il Registro Italiano Navale, la sua adesione al progetto ed entusiasti di averlo a bordo fin da subito", evidenzia Davide Bertone, amministratore delegato di Fondo Italiano d'Investimento.



