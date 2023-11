Borsa: Milano resiste (+0,3%), bene Tenaris e Intesa, giù Tim

Resiste in territorio positivo Piazza Affari dopo oltre 2 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,3% a 28.752 punti. Sale a 187,6 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 7,9 punti al 4,57% e quello tedesco di 6 punti al 2,7%.

Si conferma in testa all'intero paniere Tenaris (+1,74%), sull'onda lunga dei conti trimestrali, dell'acconto di 0,2 euro sul dividendo e dell'avvio del riacquisto di titoli per 1,2 miliardi di euro annunciati lo scorso 1 novembre. In evidenza anche Intesa (+1,72%), fresca di trimestrale, Bper (+1,7%) che la deve ancora annunciare il giorno successivo a quella di Banco Bpm (+1,27%) attesa per il 7 novembre. Più caute invece Mps (+0,64%) e Unicredit (+0,41%).

Si conferma debole invece Tim (-1,62% a 2,56 centesimi) che recupera terreno dopo l'inversione di rotta di metà mattina. Il titolo era partito brillante, con un rialzo del 4% all'indomani del via libera del Cda alla cessione della rete a Kkr. Interpellato sull'argomento, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha sottolineato che "Vivendi ha i suoi diritti e li eserciterà", confermando però che "il progetto è quello".

Deboli Diasorin (-2,28%) e Nexi (-1,24%), oggetto di prese di beneficio dopo la corsa di 6 sedute consecutive culminata venerdì scorso su ipotesi di interesse da parte di alcuni fondi, tra cui e delle sedute precedenti sull'interesse da parte di alcuni fondi tra cui Silver Lake. Segno meno anche per Stellantis (-0,79%), Inwit (-0,74%) e Unipol (-0,7%). Fiacca Eni (-0,04%) pur con il greggio in rialzo (Wti +1,74% a 81,9 euro).

