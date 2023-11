Borsa: Europa in ordine sparso, dopo indici Pmi, Milano +0,28%

Si muovono in ordine sparso le principali borse europee dopo gli indici Pmi di Italia, Francia, Germania e dell'Eurozona. La migliore è Milano (+0,28%), seguita da Londra (+0,07%), Parigi (+0,04%), Francoforte (+0,02%) e Madrid (-0,06%). Positivi i future Usa in assenza di dati macro, ma con l'ottimismo degli investitori sui tassi d'interesse, che sono ritenuti ormai al loro apice, escludendo quindi ulteriori aumenti.

In rialzo a 187,1 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 5,3 punti al 4,55% e quello tedesco di 3,9 punti al 2,68%.

Prosegue la corsa del greggio (Wti +1,4% a 81,65 dollari al barile), mentre scivola il gas naturale (-3,86% a 46,2 euro al MWh) sulla piazza di Amsterdam. Debole il dollaro a 0,93 euro, 0,8 sterline e 92,34 rubli.

Scivola Tim (-3,8%) dopo uno speculare rialzo in apertura all'indomani del via libera alla cessione della rete a Kkr, su cui ha annunciato una battaglia legale Vivendi (-0,23%), che appare poco mossa a Parigi. Debole l'intero settore delle telecomunicazioni , con ribassi per Vodafone (-0,8%) e Telefonica (-0,48%). Poco mossi i petroliferi Eni e TotalEnergies (+0,05% entrambe, Bp (+0,23%) e Shell (+0,47%), mentre brilla Tenaris (+2%) in Piazza Affari sull'onda lunga dei conti trimestrali, con acconto di 0,2 euro sul dividendo e del riacquisto di titoli per 1,2 miliardi di euro.

Contrastati i bancari Bper (+1,58%), Intesa (+1,35%), Standard Chartered (+1%) e Banco Bpm (+0,92%) da un lato e Bbva (-0,54%), Santander (-0,43%), Unicredit (-0,35%) e Barclays (-0,15%) dall'altro.



