Bankitalia, giudizio positivo imprese sui ricavi, ma frenano

I giudizi delle imprese dell'industria in senso stretto e dei servizi non finanziari con almeno 20 addetti sulle vendite nei primi nove mesi del 2023 sono nel complesso positivi, ma segnalano un rallentamento rispetto allo scorso anno, soprattutto nella manifattura. E' quanto emerge dal sondaggio congiunturale della Banca d'Italia sulle imprese industriali e dei servizi in cui si stima che per i prossimi sei mesi la crescita del fatturato prosegua a un ritmo analogo a quello osservato nel complesso dei primi nove mesi dell'anno.



