Apre l'edizione da record di Ecomondo, 1500 espositori

Apre i battenti domani la 26esima edizione di Ecomondo, l'expo italiana dell'economia circolare, in programma dal 7 al 10 ottobre alla Fiera di Rimini. Quella del 2023 è una edizione da record: i brand espositivi sono saliti a 1.500, i buyer dall'estero sono arrivati a 300 e i delegati di associazioni industriali e di commercio e di governi sono 280.

Sono i numeri più alti registrati nella storia della manifestazione. E questo nonostante Ecomondo quest'anno si sia sdoppiata: la parte sull'energia rinnovabile si è staccata, e ha formato a marzo una sua fiera, K.EY. Il record di Ecomondo e lo spinoff di K.EY sono due segnali della crescita impetuosa dell'economia verde in Italia.

L'expo, organizzata dall'Italian Exhibition Group, arriverà a coprire 150.000 metri quadrati della Fiera di Rimini. Gli stand riguarderanno trattamenti dei rifiuti, bonifiche, rigenerazione, bioenergia, depurazione e blue economy, monitoraggio ambientale.

Assieme all'esposizione, Ecomondo prevede 170 eventi, fra convegni, seminari e presentazioni. Come ogni anno, nell'ambito della fiera si terranno gli Stati generali della green economy, organizzati dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile di Edo Ronchi.

All'inaugurazione di Ecomondo domani mattina saranno presenti il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, si collegherà in video all'apertura degli Stati generali della green economy.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA