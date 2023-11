Ancora giù Pmi servizi in Italia, cala anche composito eurozona

L'indice Hcob Pmi dell'attività terziaria in Italia è scivolato ancora più in basso posizionandosi ad ottobre su 47,7, rispetto a 49,9 di settembre.

Si registra così il terzo mese consecutivo di contrazione dell'attività terziaria.

Le aziende monitorate hanno collegato la riduzione dell'attività al calo del flusso di nuovi ordini e all'incertezza scaturita dalle tensioni geopolitiche.

Contrazione che si evidenza anche nell'Indice Hcob Pmi della produzione composita dell'Eurozona sceso a 46,5 dal 47,2 di settembre. E' così per il quinto mese consecutivo su un valore inferiore alla soglia critica di 50 che separa l'espansione dalla contrazione.

Ed è sceso per la seconda volta negli ultimi tre mesi, l'attività delle imprese tedesche di servizi. Nel dettaglio l'indice Hcob Pmi servizi Germania è sceso sotto la soglia di 50 con un valore di 48,2. Il dato è in calo rispetto al 50,3 di settembre.



