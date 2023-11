Tim respinge invece l'offerta non vincolante di Kkr su Sparkle "ritenuta non soddisfacente". Il ceo Pietro Labriola ha il mandato di trattare e verificare la possibilità di ricevere un'offerta vincolante a un valore più elevato una volta completata la due diligence, il cui termine è stato esteso fino al 5 dicembre. Lo si legge in una nota al termine del cda.



