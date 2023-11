'Aiutare chi Aiuta', un sostegno alle nuove fragilità

'Aiutare chi Aiuta'. E' questo il titolo dell'iniziativa di Intesa Sanpaolo e Caritas Italiana a supporto delle Diocesi per un sostegno concreto a chi opera sulle nuove fragilità. Un programma nato nel 2020 nel quale Intesa Sanpaolo, nell'ambito delle proprie azioni di sistema a supporto della Comunità, affianca Caritas Italiana per creare una rete virtuosa di inclusione sociale, attivando interventi capillari sui territori.

I risultati raggiunti e le prospettive di sviluppo di Aiutare chi aiuta saranno presentati lunedì 6 novembre a partire dalle 11, presso la sede Caritas di via Aurelia a Roma. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su ANSA.it e sui canali social dell'agenzia.

L'iniziativa sarà l'occasione per ripercorrere il cammino di collaborazione intrapreso dal 2020 da Intesa Sanpaolo e Caritas Italiana, descrivendo il modello e i valori promossi, le azioni di sistema avviate nell'ambito di una programmazione sociale condivisa, le reti di relazioni attivate sui territori e l'impatto di questa azione programmatica che, dal suo avvio a oggi, ha visto il coinvolgimento di 80 Caritas Diocesane in tutta Italia.

