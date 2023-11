Ricerca, 'banche italiane studiano utilizzo euro digitale'

Le banche italiane stanno iniziando a studiare e sperimentare le soluzioni per l'euro digitale, la valuta che la Bce sta preparando anche se non ha preso ancora una decisione sul lancio. E' quanto emerge dall'analisi condotta da Cetif Research - Business Unit di Cetif, Centro di ricerca dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - in collaborazione con Ntt Data. L'indagine, condotta attraverso interviste one to one a professionisti del mondo bancario e survey ai primari Istituti di credito nazionali, sottolinea che la maggior parte delle soluzioni Web3 in sperimentazione o in produzione sono su base Blockchain (73%). Ogni Istituto, in media, sperimenta circa 2 progetti, mentre più di un progetto è già sviluppato o in produzione con tecnologia blockchain. Quanto alle altre tecnologie per il comparto, il 12% del mercato si sta concentrando nello studio di soluzioni relative all'Euro Digitale (12% del totale dei progetti); pochi progetti sono legati a Cripto/stable coin (6%) e Metaverso (9%). Ciò è dovuto all'elevato livello di rischio legato a queste innovazioni e solo in parte alla maturità tecnologica.



