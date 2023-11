Il prezzo del gas inverte la rotta e gira in calo. I contratti future sul mese di dicembre segnano una flessione del 2% a 47,4 euro al megawattora.

Il mercato valuta una serie di fattori.

Le forniture del principale forniture norvegese sono in calo per un'interruzione non pianificata e, dall'altra, si guarda all'escalation della guerra in atto tra Israele e Hamas.



