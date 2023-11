Borsa: Milano positiva (+0,4%), sprint di Nexi ed Mps, giù Tim

Piazza Affari conferma il rialzo dell'apertura nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,44% a 28.605 punti, spinta dal balzo di Nexi (+5%), Mps (+2%) e Ferrari (+1,42%), sull'onda lunga dei conti, con il rialzo delle stime sull'intero esercizio. Positive anche Bper (+1,11%), Stellantis (+1,05%) e Fineco (+0,83%), deboli invece Tenaris (-0,99%), Tim (-0,85%), in vista dell'imminente esame dell'offerta di Kkr sulla rete da parte del Cda, Prysmian (-0,45%), Moncler (-0,43%) Campari (-0,42%) e Unicredit (-0,38%).

Poco mossa Eni (+0,25%) con il greggio in rialzo (Wti +0,75% a 83,07 dollari al barile). In ulteriore calo il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 189,2 punti, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 0,8 punti al 4,61% e quello tedesco in speculare crescita di 0,6 punti al 2,71%.





