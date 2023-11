Borsa: Milano chiude in rialzo con Nexi in luce, cauta Tim

La Borsa di Milano tiene più di altre Piazze europee e archivia la settimana con l'ennesimo rialzo (Ftse Mib +0,69 a 28.674 punti).

Il tema resta sempre quello dei tassi, dopo che Bce e e poi la Fed hanno deciso di lasciarli fermi. La domanda del mercato è su quanto a lungo resteranno alti, con qualche analista che guarda a metà del 2024 per un'inversione di tendenza .

Di corsa Nexi (+6,1%) con tutte le paytech che vanno, comunque, molto bene per effetto del cambio di scenari sui tassi ,mentre vengono rilanciate le ipotesi di un interesse da parte di Silver Lake.

Intesa guadagna l'1,56% dopo i conti e, in attesa delle trimestrali, salgono nel credito Fineco (+3,5%) e Mediolanum (+2%). Sotto la lente Tim che è cauta (+0,39%) nel week end in cui si deciderà il destino della rete con il cda del gruppo chiamato a deliberare sulla proposta di Kkr. Bene tra gli altri Diasorin (+2%) con la conferma dei target sull'anno. In rosso Eni (-2,15%) e, a seguire, Saipem (-0,77%) con la flessione del petrolio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA