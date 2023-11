Borsa: Milano cauta (+0,15%), bene Nexi e Fineco, scivola Tim

Piazza Affari rallenta dopo oltre 2 ore e mezza di scambi, con l'indice Ftse Mib che lima il rialzo allo 0,15% a 28.523 punti. Scende sotto i 189 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, che si porta a 188,6 punti, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 1,8 punti al 4,6% e quello tedesco in rialzo di 0,3 punti al 2,71%.

Spiccano Nexi (+4,92%), spinta da un possibile interesse del fondo Silver Lake, e Fineco (+2,65%). Per entrambe si avvicina il giorno dei conti dei 9 mesi, il 9 novembre per la prima e il 7 per la seconda. Acquisti anche su Diasorin (+1,74%), mentre rallenta Mps (+1,6%), che resta comunque tra le migliori davanti a Pirelli (+1,43%) e Ferrari (+1,22%), sull'onda lunga della trimestrale diffusa 3 giorni fa da Stellantis (+1,39%).

Contrastate a ridosso della parità Bper (+0,38%), Intesa (+0,16%), che diffonde oggii conti dei 9 mesi, e Banco Bpm (-0,18%). Più debole invece Unicredit (-1,15%), mentre amplia il calo Tim (+1,62%), alla vigilia del Cda che dovrà esprimersi sull'offerta di Kkr sulla rete, con un doppio appuntamento in agenda nel fine settimana. Deboli anche Tenaris (-1,2%), Generali (-0,74%), Snam (-0,63%) ed Eni (-0,37%), con il greggio poco mosso (Wti +0,11% a 82,56 dollari al barile).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA