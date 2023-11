Borsa: Europa in cauto rialzo, future contrastati, Milano +0,4%

Procedono in cauto rialzo le principali borse europee dopo la brillante chiusura della vigilia su ipotesi di una imminente fine della stretta sui tassi da parte della Fed. Milano guadagna lo 0,4%, Francoforte lo 0,26%, Londra lo 0,25%, Parigi lo 0,05% e Madrid è invariata. In calo oltre le stime esportazioni di settembre in Germania così come la produzione industriale in Francia, mentre in Italia il tasso di disoccupazione, salito al 7,4% non ha riservato sorprese. In arrivo l'indice Pmi composito del Regno Unito, il tasso di disoccupazione dell'Eurozona e una serie di dati dagli Usa. In calo a 188,7 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 1,5 punti al 4,6% e quello tedesco in rialzo di 0,4 punti al 2,71%. Crescono le quotazioni del greggio (Wti +0,5% a 82,88 dollari al barile) e soprattutto del gas (+2,84% a 49,73 euro al MWh) mentre l'oro è invariato a 1.989 dollari l'oncia. In rialzo l'euro a 1,06 dollari, mentre la sterlina scende a 1,21 dollari e a 1,14 euro.

Effetto conti su SocGen (+1,32%) e Bmw (+3,2%), mentre Ferrari (+1,81%) li ha diffusi nella vigilia e Stellantis (+1,51%) ormai da 3 giorni. Sugli scudi Nexi (+4,3%), regina di Piazza Affari, su indiscrezioni di un possibile interesse del fondo Silver Lake. Brillanti anche le rivali Worldline (+5,11%) e Adyen (+2,9%).



