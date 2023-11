Borsa: Europa contrastata, future Usa negativi, Milano +0,2%

Borse europee contrastate in prossimità del traguardo di metà seduta, con Milano (+0,2%) e Francoforte (+0,08%) in lieve rialzo e Parigi (-0,13%), Londra (-0,09%) e Madrid (-0,08%) in speculare ribasso. Negativi i future Usa dopo dati europei non particolarmente favorevoli sul fronte delle esportazioni (Germania), della produzione industriale (Francia). Sopra le stime l'indice Pmi composito del Regno Unito a 48,7 punti, mentre il tasso di disoccupazione dell'Eurozona è salito del 6,5% contro il 6,4 atteso. In arrivo dagli Usa il tasso di disoccupazione, l'indice Pmi composito e numerosi indici Ism.

Si riduce a 188,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,6 punti al 4,59% e quello tedesco di 0,4 punti al 2,71%. In rialzo il greggio (Wti +0,58% a 82,94 dollari al barile) mentre azzera il rialzo il gas (+0,14% a 48,59 euro al MWh), che si porta sotto la soglia die 49 euro. Poco mosso l'oro (-0,03% a 1.988,33 dollari l'oncia), in rialzo invece l'euro a 1,06 dollari e la sterlina a 1,22 dollari.

Riduce il rialzo SocGen (+0,88%), che ha diffuso la trimestrale insieme a Intesa (+1,86%) e Bmw (+2,21%). Lo aveva fatto 3 giorni fa Stellantis (+1,36%) e nella vigilia lo ha fatto Ferrari (+1,12%). Nel settore salgono anche Volvo (+2,71%), dopo i dati sulle vendite di ottobre. Sugli scudi Nexi (+5,58%), regina di Piazza Affari su indiscrezioni di un possibile interesse del fondo Silver Lake. Brillanti anche le rivali Worldline (+5,42% a Parigi) e Adyen (+3,39% ad Amsterdam).



