Ue, 'contatti continui con Lufthansa e Ita su transazione'

Sull'ingresso di Lufthansa in Ita la Commissione Ue è "in contatto con le parti per discutere la transazione prima della sua notifica ufficiale. Questi contatti pre-notifica sono continui e fanno parte del processo standard per la valutazione di un'operazione complessa". E' quanto spiega il portavoce dell'esecutivo comunitario Daniel Ferrie, interpellato sulla previsione di Lufthansa di poter avere il via libera dell'Antitrust Ue a inizio 2024.

L'operazione, segnala, "non è stata formalmente notificata alla Commissione". Lufthansa si attende il via libera dall' Antitrust Ue per l'acquisizione del 41% di Ita Airways "per inizio 2024". Lo si legge nel comunicato ddlla compagnia sui conti del terzo trimestre.

La compagnia ha intanto chiuso il trimestre con ricavi a 10,3 miliardi (+8%) e un utile a 1,2 miliardi. I passeggri trasportati nel trimestre sono stati 38 milioni.



