Tim corre in Borsa (+2%) alla vigilia del cda su Kkr

Tim corre in Borsa, alla vigilia del cda che dovrebbe chiudere la partita sulla rete. Il titolo risale a 0,26 euro in progresso del 2,17%, anche se gli analisti sono concordi nel bocciare il piano Merlyn il mercato 'annusa' nuove battaglie. Vivendi ha cambiato strategia, abbandona l'idea di un'assemblea straordinaria e prepara una guerra di trincea minacciando impugnative e azioni di responsabilità.

Non siede più in cda ma è il socio di maggioranza con quasi il 24% e vuol fare sentire la sua voce. In tre lettere inviate al cda nell'arco di pochi giorni, una il 1 novembre, una il 30 ottobre e una settimana scorsa, i francesi chiedono di valutare il piano Merlyn con gli advisor e di convocare un'assemblea per metterlo ai voti. Vorrebbero inoltre che sull'offerta Kkr si esprimesse il comitato parti correlate. Domani, 3 novembre e domenica 5 novembre il cda si riunirà ed è plausibile, commentano gli analisti che osservano la vicenda, che venga convocata un'assemblea ordinaria consultiva mentre, secondo i pareri legali raccolti, non ci sono i presupposti per passare in Comitato parti correlate perché l'offerta è arrivata da Kkr.

Intanto Stefano Siracusa, ex manager di Tim che ora il fondo Merlyn candida a prendere il posto dell'ad Pietro Labriola in un'intervista al Sole 24 Ore dichiara: "Il nostro è un progetto Paese per Tim: dietro non c'è Vivendi" e anche lui chiede un'assemblea: "a scegliere dovrà essere il mercato, il cda Tim convochi l'assemblea e faccia esprimere gli azionisti sul nostro piano e su quello di Kkr".



