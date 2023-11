Poste ottiene la certificazione per la parità di genere

Poste Italiane "ottiene la certificazione UNI/PdR 125:2022 per la sua capacità di garantire la parità di genere nell'ambiente di lavoro", prevista dal Pnrr e rilasciato dall'Imq, con - indica l'azienda "il punteggio complessivo del 96% (rispetto al minimo richiesto di 60%), raggiungendo eccellenti risultati nelle sei macroaree oggetto di valutazione: cultura e strategia, governance, processi del personale (HR), opportunità di crescita ed inclusione delle donne in azienda, equità remunerativa per genere, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.

"Siamo orgogliosi di aver tagliato questo nuovo traguardo - commenta l'a.d. Matteo Del Fante -. La certificazione ufficializza l'importanza dei risultati raggiunti nel nostro percorso con l'obiettivo di costruire un ambiente di lavoro più equo e inclusivo. La diversità di genere è un valore che arricchisce la nostra organizzazione e contribuisce al nostro successo e alla crescita sostenibile".

"La certificazione rappresenta un altro importante riconoscimento lungo il percorso di serietà, concretezza e misurabilità dei risultati che l'azienda sta perseguendo", aggiunge il condirettore generale Giuseppe Lasco: "è importante che ci sia consapevolezza del ruolo di leadership di Poste Italiane e che essa deriva in maniera esclusiva dalla qualità delle donne e degli uomini che ogni giorno svolgono la loro attività con professionalità e dedizione".



